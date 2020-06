2.000 Euro Schaden Unbekannter beschädigt Zufahrtsschranke in Straubing

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 30. Mai, wurde die Zufahrtsschranke zu einem Parkplatz am Gscheiderbrückl in Straubing durch einen oder mehrere Unbekannte beschädigt. Das Gehäuse des Antriebmotors wurde verbogen, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.