Hinweise erbeten Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten aus Auto geklaut

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, zwischen 20.30 Uhr und 21.50 Uhr, wurde aus einem geparkten Ford Focus in der Simon-Höller-Straße in Straubing eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten durch einen oder mehrere Unbekannte gestohlen.