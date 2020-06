Unfallflucht 3.000 Euro Schaden an geparktem Auto – vom Verursacher fehlt jede Spur

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, in der Zeit von 6 Uhr bis 13.35 Uhr, wurde ein schwarzer VW Sharan in Mitterfels an der Fahrerseite angefahren.