Weiterfahrt unterbunden 28-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 31. Mai auf 1. Juni, wurde gegen 0.10 Uhr ein Pkw in der Landshuter Straße in Straubing einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten bei dem 28-Jährigen deutlich wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch.