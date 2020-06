Die Polizei sucht Zeuge Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Straubing beschädigt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 30. Mai, in der Zeit von 2 bis 9 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Haustüre in der Dr.-Otto-Höchtl-Straße in Straubing.