Kontrolle in Salching Betrunken innerorts mit 70 km/h unterwegs

Foto: Bayer. Innenministerium

Am Freitag, 29. Mai, gegen 15.25 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Straubing in der Landshuter Straße in Salching eine Geschwindigkeitsmessung durch.