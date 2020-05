Die Polizei ermittelt 150.000 Euro Schaden beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Mitterfels

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstag, 28. Mai, gegen 17.30 Uhr, kam es in einer landwirtschaftlichen Halle in Mitterfels zu einem Brand, der durch Arbeiten ausgelöst wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.