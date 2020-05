Polizei bittet um Hinweise Unbekannte öffnen gewaltsam Holztüren von mehreren Kellerabteilen und klauen Elektrohandwerkzeuge

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 27. Mai, wurden zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte die Holztüren von mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Straubing gewaltsam geöffnet.