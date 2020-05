Auf dem Parkplatz Unbekannter fährt gegen Pkw und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 27. Mai, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.35 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Baronholz in Ascha gegen einen geparkten Audi A1.