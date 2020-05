Anzeige erstattet Polizei findet Amphetamin und Marihuana bei 21-Jährigem

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 23.10 Uhr, wurde im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhof in Straubing bei einem 21-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel in Form von Amphetamin aufgefunden.