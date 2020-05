Weiterfahrt unterbunden 25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss zur Polizei

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 14 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto zur Polizei Straubing, um dort vorzusprechen. Der Mann gab hierbei an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben.