Nach erneutem Fall Einbrüche in Imbissstände im Bereich Posener Straße in Straubing geklärt

In den letzten zwei Wochen wurde bereits drei Mal in Imbissstände im Bereich der Posener Straße in Straubing eingebrochen. Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 25. bis 26. Mai, wurden erneut aus einem weiterem Verkaufsstand in diesem Bereich Lebensmittel entwendet.