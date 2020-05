Geschädigte gesucht Polizei stellt Fahrräder, VR-Brille und Werkzeug sicher – vermutlich Diebesgut

Foto: PI Straubing

Am Montag, 25. Mai, wurden in einem Keller in Straubing diverse Gegenstände aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt.