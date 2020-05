Einbruch Unbekannte steigen in Vereinsheim ein und entwenden Laptop

In der Zeit von Freitag, 22. Mai, 21 Uhr, bis Sonntag, 24. Mai, 15 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Vereinsheim am Sportplatz in Loham in Mariaposching ein.