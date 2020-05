Die Polizei ermittelt Zigarette im trockenen Gras am Damm neben der Donau ausgedrückt, dann rückte die Feuerwehr an

Am 21. Mai verursachte eine ausgedrückte Zigarette in Straubing einen Brand.

Straubing. Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, entzündete eine am Boden ausgedrückte . Die Feuerwehr Straubing konnte den Brand vollständig löschen. Es brannte eine Grasfläche im Bereich von circa 100 Meter ab. Es wurden keine Personen verletzt. Ein 22-jähriger Mann, der die Zigarette am Boden ausdrückte, muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.