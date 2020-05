Unfall bei Rattenberg Zusammenstoß mit Pkw – Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 13.15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die Staatsstraße 2326 von Rattenberg in Richtung Viechtach. Bei der Abzweigung Pareszell kam der 17-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.