Platzverweis erteilt 54-Jähriger bedroht und beleidigt Beamte der Straubinger Polizei

Foto: Marcel A Mayer

Am Mittwoch, 20. Mai, gegen 17.10 Uhr erschien ein 54-Jähriger bei der PI Straubing am Theresienplatz. Ohne Anlass fing dieser an, den empfangenden Beamten an der Gegensprechanlage zu beschimpfen.