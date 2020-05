Die Polizei sucht Zeugen Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Am Mittwoch, 20. Mai, wurde ein gestohlenes Fahrrad im Straubinger Stadtgebiet wiedererkannt

Straubing. Zwischen 0 und 12 Uhr wurde ein Fahrrad (Crossbike, Marke Gepida, anthrazit) durch einen oder mehrere Unbekannte entwendet. Das Fahrrad befand sich in einem Hausflur in der Aprilgasse.In der Nacht auf den 20. Mai wurde das gestohlene Fahrrad am Bauzaun durch eine Polizeistreife wiedererkannt. Offensichtlich hat es der Täter an einem Bauzaun am Theresienplatz/ Ecke Simon-Höller Straße abgestellt. Das Rad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte zum besagten Tatzeitraum im Bereich Aprilgasse und/oder Theresienplatz verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 an die Polizeiinspektion Straubing.