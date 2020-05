Wildunfall Taxifahrgast verletzt sich beim Zusammenstoß mit einem Reh

Am Dienstag gegen 22.30 h chauffierte eine Taxifahrerin einen Fahrgast von Hunderdorf in Richtung Bogen, als es zum Unfall kam.

Hunderdorf. In Ellaberg stieß das Taxi mit einem Reh zusammen. Dabei verletze sich der Fahrgast leicht am Kopf, das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Taxi wurde mit circa 2.000 Euro beziffert.