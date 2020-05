Tatort Laberweinting Prozess vor Abschluss: Mord oder Totschlag?

Am vergangenen Freitag wurde der Prozess in Regensburg fortgesetzt. Foto: Ursula Hildebrand

War es Mord, wie angeklagt? Oder doch „nur“ Totschlag? Dieser Frage geht aktuell die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Michael Hammer am Landgericht Regensburg nach. Angeklagt ist eine heute 61-Jährige, die im November 2018 ihren Ehemann im gemeinsamen Anwesen in Grafentraubach getötet und die Leiche dann in Tschechien abgelegt haben soll. Die Angeklagte beruft sich auf Notwehr.