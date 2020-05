Die Ermittlungen dauern an Familiendrama in Schwarzach – 36-Jähriger gesteht, seine Kinder getötet zu haben

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. auf 15. Mai, wurden von der Polizei zwei tote Kinder in einer Wohnung in Schwarzach aufgefunden. Die Ermittlungen zum Tatablauf und zu den Hintergründen dauern an.