Verkehrsbehinderungen 33 Parkverstöße wegen hohen Besucheraufkommens im Straubinger Tiergarten

Am Sonntag, 17. Mai, kam es zu Verkehrsbehinderungen entlang des Stadtparks in Straubing.

Straubing. Am Sonntag kam es durch Tiergartenbesucher zu Verkehrsbehinderungen entlang des Stadtparks an der Regensburger Straße. Mehrere Autos parkten an der Regensburger Straße am rechten Fahrbahnrand im Bereich eines Fahrradschutzstreifens. Es wurden vor Ort 33 Autos festgestellt, die angezeigt wurden.