Unfall Pkw biegt unvermittelt ab – Motorradgruppe muss bremsen und eine Fahrerin wird leicht verletzt

Foto: Photographee.eu/123rf.com

Am Sonntag, 17. Mai, gegen 12.45 Uhr, fuhr eine Dreier-Motorradgruppe auf der Staatsstraße 2139 bei Sankt Englmar hinter einem Pkw her. Der Fahrer des Pkws bremste dann plötzlich ab und bog unvermittelt ohne Fahrtrichtungsanzeiger nach links in den Bayerweg ab.