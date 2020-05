Sachbeschädigung Unbekannte zerstören Interieur eines Pkws – unter anderem Sitze aufgeschlitzt

Im Tatzeitraum von Freitag, 1. Mai, gegen 14 Uhr, bis Samstag, 16. Mai, gegen 16 Uhr, waren ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen abgestellten grauen Pkw der Marke Mazda in Straubing widerrechtlich eingedrungen und haben das Interieur des Fahrzeugs beschädigt.

Straubing. Die Sitze und der Dachhimmel des Fahrzeugs wurden aufgeschlitzt und die Sonnenblende sowie das Radiodisplay zerstört. Das Fahrzeug stand auf einer Verkaufsfläche eines Autohändlers in der Äußeren Passauer Straße in Straubing. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Pkw von der Polizei in Straubing eingeleitet. Wer konnte im oben genannten Zeitraum im Bereich der Äußeren Passauer Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Hinweise aus der Bevölkerung werden von der Polizei in Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 entgegengenommen.