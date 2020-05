Verfahren eingeleitet Polizei stellt bei Personenkontrolle Rauschgiftutensilien und Betäubungsmittel sicher

Am Sonntag, 17. Mai, gegen 2.30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann in der Uferstraße in Straubing einer Personenkontrolle unterzogen. Im mitgeführten Rucksack konnten Rauschgiftutensilien sowie eine geringe Menge an Betäubungsmittel festgestellt werden.