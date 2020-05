Polizei bittet um Hinweise Dieb täuscht Probefahrt vor und verschwindet mit E-Bike

Am Samstag, 16. Mai, gegen 15.50 Uhr, hatte ein bislang unbekannter, männlicher Täter aus einem Baumarkt in der Posener Straße in Straubing ein E-Bike entwendet.