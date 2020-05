Körperverletzung Täter schlägt 36-jährige Frau aus unbekanntem Grund und verletzt sie schwer

Am Abend des Samstags, 16. Mai, kam es zwischen 23 Uhr und 23.45 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße in Straubing zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde eine 36-jährige Frau von einem bislang unbekannten Täter aus unbekanntem Grund schwer verletzt.