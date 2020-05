Erheblich alkoholisiert Berauschter Fahrer durchquert zwei Gärten

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 17. Mai, gegen 4.10 Uhr, kam es in der Hofmarkstraße in Aholfing zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann durchbrach mit seinem schwarzen Pkw frontal einen Gartenzaun und durchquerte zwei Gärten. Beim Fahrzeugführer konnten alkohol- und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.