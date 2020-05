Hinweise erbeten Delle an geparktem Pkw – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Foto: 123rf.com

Im Tatzeitraum von Samstag, 9. Mai, gegen 9 Uhr, bis Samstag, 16. Mai, hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Delle an einem in der Kolbstraße in Leiblfing ordnungsgemäß abgestellten Pkw verursacht.