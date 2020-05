Mann beobachtet sie Jugendliche besprühen Unterführung mit weißer Farbe

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 15. Mai, gegen 20.15 Uhr, beobachtete ein Mann im Bereich der Bogenau in Bogen, wie Jugendliche an der Unterführung der Staatsstraße 2125 mit weißer Farbe diese besprühten.