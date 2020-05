Die Kripo ermittelt Zwei tote Kinder in Schwarzach entdeckt – Haftbefehl gegen Vater erlassen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. auf 15. Mai, gegen Mitternacht, wurden von der Polizei zwei tote Kinder in einer Wohnung in Schwarzach aufgefunden. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Vater der Kinder, dieser wurde festgenommen.