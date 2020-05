Polizei bittet um Hinweise Unversperrtes Mountainbike geklaut

Am Freitag, 8. Mai, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 15 Uhr, wurde ein Mountainbike am Stadtgraben in Straubing durch einen oder mehrere Unbekannte entwendet. Das Fahrrad befand sich unversperrt vor einer Schule.