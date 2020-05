Anzeige erstattet Drei junge Männer beim Konsum von Marihuana erwischt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 23 Uhr, wurden drei junge Männer in den Grünanlagen Höhe Schanzlweg in Straubing beim Konsum von Marihuana angetroffen. Es konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.