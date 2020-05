Geschwindigkeitsmessung 18 Beanstandungen – der schnellste Fahrer war mit 91 statt 60 km/h unterwegs

Foto: 123rf.com

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Donnerstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 19 Uhr auf der Kreisstraße SR71 bei Großlintach in Bogen eine Messung durch.