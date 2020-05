Ohne Fahrerlaubnis 22-Jähriger mit „auffrisiertem“ Roller unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 13. Mai, gegen 18 Uhr, geriet ein 22-Jähriger mit seinem Roller in Hofdorf in Hunderdorf in eine Polizeikontrolle. Zuvor war er auf der Staatsstraße 2139 von Bogen in Richtung Hunderdorf unterwegs gewesen und versuchte beim Anblick des Streifenwagens zu flüchten.