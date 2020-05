Die Polizei ermittelt Entstempelte Kennzeichen von einem Auto geklaut

In der Zeit vom 20. April bis zum 7. Mai wurden in Straubing entstempelte Kennzeichen von einem Auto entwendet.

Straubing. Im Zeitraum vom 20. April, 12 Uhr, bis zum 7. Mai, 12:30 Uhr wurden durch einen oder mehrere Unbekannte bereits entstempelte Kennzeichen entwendet, die an einem schwarzen VW Golf angebracht waren. Das Auto stand auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Albrecht-Dürer-Straße in Straubing.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im oben genannten Zeitraum im Bereich Albrecht-Dürer-Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 an die Polizeiinspektion Straubing.