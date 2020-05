Sachbeschädigung Unbekannter schlitzt Planen bei zwei geparkten Lkw auf

Foto: Taina Sohlman/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. auf 9. Mai, wurden bei zwei auf dem Rastplatz an der Bundesstraße B8 bei Lerchenhaid in Straubing geparkten Lkw-Sattelzügen jeweils die Planen der Auflieger aufgeschlitzt.