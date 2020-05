Unfall bei Rain Beim Abbiegen Sattelzug übersehen – Beifahrer (62) stirbt

Am Samstag, 9. Mai, gegen 9.55 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B8 im Gemeindebereich Rain ein tödlicher Verkehrsunfall.

Rain. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Skoda Fabia die B8 von Straubing kommend in Richtung Regensburg. Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrzeugführer ein 62-jähriger Beifahrer. An der Kreuzung B8/Kreisstraße SR20 wollte der Pkw-Fahrer nach links in Richtung Rain abbiegen. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die B8 von Regensburg kommend in Richtung Straubing. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Skoda-Fahrer die Vorfahrt des Lkw-Fahrers, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß gekommen ist. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Straubing geflogen. Der 62-jährige Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Straubing aufgenommen.