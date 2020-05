Zum Glück unverletzt Gleitschirmflieger stürzt in einen Bäume

Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 16.15 geriet ein 31-jähriger Gleitschirmflieger aus Straubing in erhebliche Gefahr.

Schwarzach. Der Schirm des Mannes wurde anscheinend von einem starken Seitenwind erfasst und brachte ihn zum Absturz. Der Mann ging mit seinem Schirm im Waldgebiet am HirschensteinSchuhfleck nieder und verfing sich dort in einigen Metern Höhe in den Bäumen. Glücklicherweise unverletzt konnte der Mann per Handy einen Notruf absetzen. Nachdem sich dann ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber auf die Suche nach dem Mann machten, konnte er später unter Einsatzleitung von Kreisbrandmeister Wittke in Zusammenarbeit der Feuerwehr Bogen, der Feuerwehr Schwarzach und der Bergwacht geborgen werden.