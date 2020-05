Ermittlungen in Straubing 18-Jährigen bedroht und Geld gefordert – die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Dienstag, 5. Mai, gegen 22.20 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in einen Hof in der Inneren-Passauer-Straße in Straubing gelockt. Dort wurde er von zwei Männern bedroht, die von ihm Geld forderten.