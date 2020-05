Zeugen gesucht Unversperrtes Motorrad aus Garten entwendet

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 4. Mai, in der Zeit von 0.45 Uhr bis 6 Uhr, verschwand aus einem Garten in der Adolph-Kolping-Straße in Bogen ein unversperrtes weiß/rotes Kraftrad der Marke Honda, Typ Africa Twin.