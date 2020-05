Unfall in Salching Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen – 8.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 2. Mai, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 60-Jährige aus dem Landkreis mit ihrem Opel die Landshuter Straße in Salching in Richtung Niedersunzing. Auf Höhe der Kirchgasse wollte sie in diese nach links einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden, vorrangberechtigten BMW eines 41-Jährigen aus Dingolfing.