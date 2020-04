Geschwindigkeitskontrolle Sieben Beanstandungen – seit Dienstag erhöhte Ahndungssätze

Foto: Kathrin Lechl

Am Mittwoch, 29. April, in der Zeit von 7 bis 13 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf eine Messung in der Bahnhofstraße in Hunderdorf durch. Dabei kam es zu insgesamt sieben Beanstandungen, darunter fünf Verwarnungen und zwei Anzeigen.