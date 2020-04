Betrüger festgenommen 26-Jähriger betankt Fahrzeug und fährt ohne Bezahlung davon

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, gegen 21.15 Uhr, kam ein schwarzer Opel mit britischer Zulassung zum Rast/Tank-Hof in der Industriestraße in Niederwinkling. Der Fahrer stieg aus, betankte sein Fahrzeug mit Kraftstoff im Wert von rund 35 Euro und fuhr dann ohne Bezahlung vom Rasthof weg.