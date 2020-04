Hinweise erbeten Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Pkw – Fahrer flüchtet

Am Montag, 27. April, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr wurde in Straubing ein grauer BMW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.