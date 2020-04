Lebensmittel und Getränke geklaut Polizei Straubing bittet um Zeugenhinweise – Einbruch in Lagerraum einer Gaststätte

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag bis Dienstag, 27. bis 28. April, wurde in einen Lagerraum einer Gaststätte in Straubing eingebrochen und daraus Getränke und Lebensmittel entwendet.