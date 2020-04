Hinweise erbeten Zwei Diebstähle aus Autos in Straubing

Am Montag, 27. April, wurde aus einem geparkten Auto in Straubing eine Geldbörse entwendet. In der Zeit von Samstag, 25. April, bis Montag, 27. April, wurde aus einem geparkten Auto in Straubing ein Navigationssystem entwendet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise.