Hinweise erbeten Pedelec selbst zusammengebaut und Drogen dabei

Foto: PI Straubing

Am Mittwoch, 22. April, wurde bei einer Kontrolle eines Fahrradfahrers in Straubing festgestellt, dass an den Bauteilen des Fahrrads die Nummern verändert wurden, des Weiteren wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden.