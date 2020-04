Am Montag, 20. April, kam es in Straubing zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Straubing. Am Montag gegen 10.35 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit seinem Pkw im Alfred-Dick-Ring Ecke Lilienthalstraße nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er einen 29-jährigen Pkw-Fahrer, der den Alfred-Dick-Ring in südwestliche Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro.