Hinweise erbeten Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Straubing

Am Montag, 20. April, in der Zeit von 6 bis 12 Uhr, wurde in Straubing ein grauer Passat durch einen andern Pkw beschädigt. Die Polizei Straubing führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.